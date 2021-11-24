'Cübbeli Ahmet'ten dolar yorumu: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz' paylaşımında bulundu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükseliş hakkında sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı tekrar paylaştı.

Ünlü, paylaşımına "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" ifadesini ekledi.

Söz konusu röportajında Ünlü, "Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah'a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.