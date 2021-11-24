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TIMETURK / GÜNDEM / 'Cübbeli Ahmet’ten dikkat çeken dolar yorumu

'Cübbeli Ahmet’ten dikkat çeken dolar yorumu

Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaşan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kafirler bizimle uğraşıyorlar” dedi.

3 Saat Önce
2021-11-24 08:18:49
'Cübbeli Ahmet’ten dikkat çeken dolar yorumu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı. Ünlü röportajında, "Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri" ifadelerini kullandı.

"BİR KURUŞ DOLARIM YOK"

Ünlü'nün röportajında söyledikleri şöyle:

"Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah'a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok"

İşte o paylaşım:

Ekran Resmi 2021-11-24 08.20.09

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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