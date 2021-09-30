Cübbeli Ahmet'ten ''asgari ücret'' açıklaması

Cübbeli Ahmet, hayrat yaptıran Müslüman iş adamlarını işçilerine daha fazla maaş vermesi gerektiğini belirtti.

"Cübbeli Ahmet Hoca" ismiyle anılan Ahmet Mahmut Ünlü, işçinin alın teriyle ilgili yaptığı bir sohbette dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ünlü, işçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesi gerektiğini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET 2400 LİRA İSE VER İŞÇİNE 5 BİN LİRA"

Annelerinin ve babalarının ruhları için hayrat yaptıranların işçilerine daha fazla maaş vermesi gerektiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Asgari ücret 2400 lira ise ver ona 5 bin lira. Al de ki 2600 lira da benden. O 2600'ü de ananın babanın hayrına ruhlarına gönder." ifadelerini kullandı.

Artan kira fiyatları ve geçim sıkıntısına da değinen Ünlü, işçi ücretleriyle ilgili kul hakkının yenmemesi gerektiğini belirtti.

"YEDİRDİĞİNDEN YEDİR İÇİRDİĞİNDEN İÇİR GİYDİRDİĞİNDEN GİYİNDİR"

"İşçisi geçinemezken patronun hayrı kabul olmaz" diyen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadeleri şu şekilde:

"Şimdiki bakıcı oluyor, hizmetçi oluyor, yanında çalışan oluyor, işçi oluyor. Kölelik, cariyelik genel manada yoksa da bunlara iyi davranacaksın. Ya şimdi ne bileyim ben ya, yedirdiğinden yedir içirdiğinden içir giydirdiğinden giyindir. Kim işçisine bunu yapıyor ya. Nerede böyle bir Müslüman kaldı.

Gidiyor cami yaptırıyor anamın hayratı için, gidiyor köprü yaptırıyor babamın hayratı için. Orada yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim ya. Burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret diyorlar, niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim?

Ben şu kadar veriyorum bu kadar veriyorum şöyle hayır yapıyorum böyle hayır yapıyorum diyenler var. Yapma o hayırları kardeşim. Bunu senin vermek mecburiyetinde olduğun asgari ücret 2400 lira ise ver ona 5 bin lira. Al de ki 2600 lira da benden. O 2600'ü de ananın babanın hayrına ruhlarına gönder.

Cami dolu, çeşme dolu. Yanında çalıştırdığının hakkını veriyorum diyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretle geçinebilir mi işçi? 4 kişiyiz diyor demin haberlerde, 3 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Nasıl geçinecek kiradaki ya. Elektrik, su ve doğalgaz faturası derken kirayla birlikte zaten 2 bin lira gitti kafadan. Bodrumda otursan bin liradan aşağı ev kirası kalmadı. Nasıl bu insan 4 kişi geçinecek ya. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Ama maalesef Müslüman iş adamları namazlı abdestli efendiler senede 5 kere umreye gidiyorum diyor. Yatları var katları var. Kaç lira ücret veriyorsun diye sorunca asgari ücret diyorlar. El insaf, el vicdan ya."

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