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TIMETURK / GÜNDEM / Cübbeli Ahmet'ten ''30 Ağustos'' mesajı

Cübbeli Ahmet'ten ''30 Ağustos'' mesajı

Cübbeli Ahmet sosyal medya üzerinden 30 Ağustos ile ilgili paylaşımda bulundu.

20 Dakika Önce
2021-08-30 17:22:26
Cübbeli Ahmet'ten ''30 Ağustos'' mesajı

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitter üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Necip Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını cânı gönülden tebrîk eder, bu zaferde maddî-mânevî emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehîd ve gâzîlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederiz." ifadelerine yer verdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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