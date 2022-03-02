DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Elon Musk'ın Jetini takip ediyordu; Şimdi hedefe Rus oligarkları aldı
Murat Kekili, Zelenskiy'e Pakistanlı gencin sözlerini hatırlattı
Cübbeli Ahmet 'Taş yağmak üzere'
Jamala (Camala) kimdir? Eurovision birincisi Jamala nereli? Jamala Türk mü?
Uluslararası Af Örgütü: Rusya-Ukrayna savaşı 'insan hakları felaketi'
Navalni'den Rus halkına: Herkesi sokaklara çıkmaya çağırıyorum
Kılıçdaroğlu, Fox TV ekranlarında Başbakan adayını açıkladı
Rusya yatırımlarında altın yükselir mi düşer mi? Rusya ekonomik yatırımların altına etkisi ne olur?
Kremlin Sözcüsü'nden flaş 'müzakere' açıklaması
OGM 5000 işçi ve personel alım ilanı 2022 | Tarım ve Orman Bakanlığı personel ve işçi alım şartları nelerdir?
Rus Savunma Bakanlığı'ndan uyarı: Hepiniz cezalandırılacaksınız
Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı nerelerde kalktı? Maske zorunluluğu açık havada kalktı mı?
Rusya'nın Ukrayna işgali Kazakistan'ı harekete geçirdi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 28. hafta maçları
Zelenskiy evlilik yüzüğünü neden orta parmağa takıyor? Zelenskiy'nin alyansı neden orta parmakta?

TIMETURK / GÜNDEM / Cübbeli Ahmet 'Taş yağmak üzere'

Cübbeli Ahmet 'Taş yağmak üzere'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, mart ayının sıkıntılı geçeceğini söyleyerek '15 büyük günah bu toplumda alenen işleniyor. Belalar gelecek... Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... ' dedi.

40 Dakika Önce
2022-03-02 15:02:44
Cübbeli Ahmet 'Taş yağmak üzere'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Miraç Gecesi yaptığı sohbette Rumî takvime göre mart ayının ilk çarşambasında dünyayı büyük felaketlerin, özellikle de İstanbul'u depremin beklediğine dair rivayetleri aktardı.

Mart ayını 'belaların arza indiği ay' olarak niteleyen Ünlü, "Ulemâ buyurmuşlar ki, mart ayının ilk çarşambası, bu da Rumî takvime göre 12 gün sonra girdiğinden, 15 Mart Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam agâh olmamız gerek. Gafillerden olmayalım. Mart ayı biraz sıkıntılıdır. Tehlike ve belalardan sakınmak için sürekli zikirle teyakkuzda olmak lazım. Belalar yağıyor... Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor. 15 büyük günah bu toplumda alenen işleniyor. Belalar gelecek... Bu yüzden kıtlık olacak mı, kuraklık olacak mı diye sorma" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş