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Cübbeli Ahmet: Seçme ve seçilme hakkı 40 yaşından büyüklere verilmeli
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Cübbeli Ahmet: Seçme ve seçilme hakkı 40 yaşından büyüklere verilmeli

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, yayınladığı yeni video seçme seçilme hakkının 40 yaşından sonrakilere verilmesi gerektiğini söyledi.

46 Dakika Önce
2021-10-21 10:07:01
Cübbeli Ahmet: Seçme ve seçilme hakkı 40 yaşından büyüklere verilmeli

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin, düz ortaokul ve liselere gönderin, daha az hasarla çıkarlar" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Cübbeli Ahmet'ten yeni bir açıklama geldi.

Yayınladığı son videoda 40 yaşının altındakilerin oy kullanmaması gerektiğini ifade eden Cübbeli, şu ifadeleri kullandı;

"Benim elimde olsa seçme ve seçilme hakkını da 40 yaşından sonraya veririm. Hayatta hiçbir tecrübe görmemiş, Y kuşağı, Z kuşağı, bilmem ne kuşağı, seçilme hakkı. Ne seçilmesi ya? 40'a kadar. Neden? Yaşasın görsün hayatın zorluklarını. Ondan sonra çoluk çocuğa karışsın, mükellef olsun, mesul olsun.

"DUYGUSALLIKLA, KARİZMAYLA OLMAZ"

Dünyanın kaç bucak olduğunu görsün, ondan sonra başına adam seçerken öyle hissiyatla, duygusallıkla, karizmayla, krizmayla olmaz. Ona göre memleketi ya batırır ya çıkarır bu işler, aklı başında olsun.

Allah günahsız kullarına 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz. Yani benim böyle bir görüşüm var."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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