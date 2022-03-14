'Cübbeli Ahmet’le Serdar Tuncer arasında 'kalça' polemiği

Youtube kanalına, 'bütüncül tıp tedavileri uzmanı' Zeynep Işık Büyükbay'ı çıkarması nedeniyle Serdar Tuncer'a tepki gösteren kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul' ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalına geneksel tıp eğitimleri ve islami eğitimlerin sentezi sonucu bütüncül tıp tedavileri uygulayan Zeynep Işık Büyükbay'ı çıkarması nedeniyle televizyon programcısıSerdar Tuncer'e çok sert tepki göstererek"Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul" ifadelerini kullandı.

"NEYİNİ OLUMLU BULMUŞ?"

Söz konusu yayındaki kesiti sosyal medya hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet, "Serdar Tuncer'in ne ilmi varmış ki kader dâhil birçok İslâm şartını ve hadîslerin bir çoğunu inkâr eden Zeynep Işık Büyükbay'ı dinleyip olumlu bulmuş?" ifadelerini kullandı.

"ORADA BURADA PAYLAŞMANIN NE ANLAMI VAR

Bu paylaşıma karşılık olarak Serdar Tuncer ise "Bir ben kalmıştım… Benim duruşumun ilme ihtiyacı var; hocanın ilminin şahsiyete! Allah eksiklerimizi tamam eylesin!" dedi.

Tuncer, bir sonraki paylaşımlarında ise "Akşam video çektin sustuk. Allah'a havale ettik. Bu gün kesip biçip orada burada paylaşmanın ne alemi var? Âlim(!)in kardeşlerine hakaret etmekten, müslümanı müslümana düşman etmekten başka bir işi olması gerekmez mi? Hatam varsa ara ikaz et, dinlemezsem ört o hatayı dua et. Yakışan bu değil miydi? Ben rating derdindeyim sen alimsin! Ben susuyorum sen sosyal medyada linç peşindesin. Bu mu ilimden anladığınız? Nerede ilim adamının ahlakı, edebi, vakarı, heybeti? Yazıklar olsun!" açıklamalarında bulundu.

ZEYNEP IŞIK BÜYÜKBAY KİMDİR?

'zeynepbuyukbay.com'a göre Zeynep Işık Büyükbay, Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Medine'de tamamladı. Dedesi Seyit Molla Zikrettin'in yanında islami ilimler, tıbbi nebevi ve Farsça eğitimleri aldı.

2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. Üniversite eğitiminden sonra Medine'de öğretmenlik yapan Büyükbay, bu süreçte Malezya Üniversitesi'nde "Homeopaty and Cupping Therapy" eğitimi aldı.

Çin ve İran tıbbı üzerine uzun süre araştırmalar yapan Zeynep Büyükbay, Osmanlı beslenme kültürü ve tedavi yöntemleri tezinde Mizaçlar İlmini inceledi. Titiz araştırmalar sonucunda ulaştığı İranlı ve Uygurlu hocalardan mizaç eğitimi aldı.

2015 yılında evlenerek İstanbul'a yerleşen Büyükbay, 2016 yılında Marmara Üniversitesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı.

2015'den beri aktif şekilde doğal tedavi yöntemleri ile hizmet veren Büyükbay, 2017 yılında Bütüncül Şifa ve Doğal Ürünler Kliniği'ni açtı. Meridyen Tedavi, Akupunktur, İridoloji, Manuel Terapi, Masaj, EFT, Aromaterapi, Doğal Taşlar ve Kristaller, Doğal Bakım Ürünleri ve Kürler, Bilinçaltı Tedavi Yöntemleri ve Thetahealling konularında uzmanlık eğitimi almıştır. Ayrıca Avustralya Macquarie University onaylı Fitoterapi Eğitimi ve uluslar arası geçerliliği olan bir eğitim kurumundan Biyoenerji Eğitimi almıştır.

Aldığı geneksel tıp eğitimleri ve islami eğitimlerin sentezi sonucu bütüncül tıp tedavileri uygulamaktadır. Zeynep Büyükbay islami kaidelere uymayan hiçbir tedavi yöntemini danışanlarına ve kendi hayatında uygulamamaktadır.

İçeriği tamamen kendisine ait olan Farkındalığa Uyanış, Maddi & Manevi Korunmalar, Hastalıkların Ruhsal Sebepleri, Mizaç Eğitimi olmak üzere dört ayrı konuda eğitim vermeye devam etmektedir.

Boş zamanlarında ailesiyle doğada vakit geçirmeyi ve kitap okumayı seven iki çocuk annesi Büyükbay, islami sanatlarla ilgilenmekte ve bendir vurmaktadır.

.