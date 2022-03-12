Cübbeli Ahmet: ‘Kafirler tütüne kota koydu’

Ahmet Mahmut Ünlü, (Cübbeli Ahmet) Rusya-Ukrayna arasında çatışma savaş çıktıktan sonra gıda üretiminin ciddiyetinin anlaşıldığını, şu an alınan tedbirler hakkında ise çok geç kalındığını belirtti.

Haberler.Com sitesine konuşan Ünlü, zincir marketler, stokçuluk ve gıda krizine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

“Gavurlar, yani kafirler bizim üretmemizi istemezler. Ecevit zamanında tütüne kota koydular. Onu ekme bunu biçme… Tütün, sigara zararlı onu konuşmak istemiyorum ama adam senin ne ekeceğine ne biçeceğine müdahale ediyor.

Bu stokçuluğun arkasında ya hükümette birilerinden destek alıyorlar veya güçlü lobileri var. Bunların içinde abdestli namazlı insanların olduğunu da duydum. İhtikâr demek stokçuluk yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de ‘Stokçuluk yapan lanetlenmiştir' diyor. Belki büyük paralar kazanılıyor ama bu haram para olacak. Milletin ihtiyacı var, pahalansın da vereyim..” ondan sonra hizmete sunmuyorsun.

Lanet demek Allah'ın rahmetinden uzak etmesi demek. Yarın Allah çoluğundan çocuğundan çıkarır. Yalnız ihbar zerine gidilmeden araştırma yapılması gerekir. Çünkü karşı taraf iftiraya uğraması söz konusu.

Ünlü, “stokçulara baskın da olacaksa hiç kimsenin zarar görmemesi lazım' derken çözüm olarak, çiftçiye yardım, borçların silinmesi, üzerindeki hacizlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Buğday meselesi başka bir şeye benzemez. Açlığa tahammül edilemez. Bu, milli savunma kadar önemlidir. Devlet kendine yeterli olmalıdır. .