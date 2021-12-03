Cübbeli Ahmet: İslam’da faiz yoktur ama paranın değer kaybı kadar faiz olabilir

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 'Burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar' ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile ekonomi üzerine yaptığı sohbeti yazdı. Cübbeli Ahmet'in kendisine 'Nereye gidiyoruz?' diye sorduğunu aktaran Altaylı, “Vallahi hocam biz artık bilmiyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz. Nas'mış. Öyle diyorlar” yanıtını verdiğini aktardı. Cübbeli Ahmet'in ekonomi konulu bütün Teke Tek programlarını izlediğini belirten, Altaylı, Cübbeli Ahmet'in şunları söylediğini aktardı:

“Fatih Bey, herkes çok tedirgin. Benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını, nerede durulacağını kestiremiyor. Kimse sesini de çıkaramıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey.'

Altaylı yazısını şöyle sürdürdü:

Ben de tekrarladım. “Nas hocam Nas. Onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz” diye. Sonunda Ahmet Hoca kızdı.

“Fatih Bey, Nas anladık da, burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas'ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz. Bakın bu durum İslam'a büyük zarar veriyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz. Bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes ‘Kuran batırdı bizi' demeye başlayacak. Suçu Kuran'da, İslam'da bulacak. Millet dinden, Kuran'dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını Kuran'a çıkaracak. Madem Nas diyeceksin. O zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama” dedi.

Ben yine “Nas Hocam Nas” dedim. Hoca yine kızdı.

“Fatih Bey, İslam'da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas, o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas'a bağlarsanız, milleti Nas'tan, Kuran'dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz” dedi.

Biraz daha sohbetten sonra kapattık. Genelde neşeli ve pozitif olan Cübbeli Ahmet Hoca'yı bir kez “Açılım” döneminde bu kadar tedirgin görmüştüm.Bu kez daha da tedirgin. Ama yapacak bir şey yok. Ne de olsa Nas...

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