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'Cübbeli Ahmet’in suç duyurusunda bulunduğu Özkiraz hakkında yakalama kararı
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'Cübbeli Ahmet’in suç duyurusunda bulunduğu Özkiraz hakkında yakalama kararı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz hakkında, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Mahmut Ünlü’ye hakaret ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

2 Saat Önce
2022-02-08 00:11:51
'Cübbeli Ahmet’in suç duyurusunda bulunduğu Özkiraz hakkında yakalama kararı

Cübbeli Ahmet adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatine yakın Lalegül TV'deki bir sohbetinde, terör örgütleri hakkında "terör örgütü" ifadesini kullanmayanları kastederek, "Şerefsizler, utanmadan sıkılmadan, bu kadar asker polis ölürken hala 'PYD terör örgütü değil' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

21 Ekim 2007 tarihinde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere birtakım anayasa değişikliklerinin referanduma sunulduğu süreçte, "Eğer sandıktan 'evet' çıkarsa şirketimi kapatacağım" sözleriyle hatırlanan Kemal Özkiraz, Ahmet Mahmut Ünlü'nün (Cübbeli Ahmet Hoca) terör örgütleriyle ilgili kullandığı ifadeleri alıntılayarak, hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Özkiraz, Twitter hesabından, "Ne günlere kaldık, dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, bu Cübbeli ajan, Bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim." ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Ünlü, hakkında kullanılan hakaret içerikli ifadeler sebebi ile Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özkiraz, açılan soruşturma üzerine ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıktı.

Bunun üzerinde Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kemal Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu paylaşımından dolayı yakalama kararı çıkmış. Bu "sözde alim" üyesi olduğum partiye ve milletvekillerine "şerefsiz, namussuz" diyebiliyor ama biz yargılanıyoruz. Ben parti üyesi olduğum için kendisinden şikayetçi oldum. Videoda adı geçen milletvekillerimiz de olmalı.”

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