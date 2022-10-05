Cübbeli Ahmet’in kayınbiraderinin katıldığı parti dikkat çekti

Son dönemlerde politik konuşmalarıyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet’in kayınbiraderi Mustafa Arabul’un daha önceden AK Parti ve Saadet Parti’lerinden milletvekili adayı olduğu biliniyor. Bu iki partiden de seçilemeyen Arabul, şimdi de farklı bir partiye katıldı. İşte Arabul’un yeni partisi…