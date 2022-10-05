Cübbeli Ahmet’in kayınbiraderinin katıldığı parti dikkat çekti
Son dönemlerde politik konuşmalarıyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet’in kayınbiraderi Mustafa Arabul’un daha önceden AK Parti ve Saadet Parti’lerinden milletvekili adayı olduğu biliniyor. Bu iki partiden de seçilemeyen Arabul, şimdi de farklı bir partiye katıldı. İşte Arabul’un yeni partisi…
2022-10-05 12:57:42
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kayınbiraderi Mustafa Arabul, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden siyasete girdi. Arabul'un Genel İdare Kurulu'nda yer alması çok konuşulanlar arasına girdi.
Zafer Partisi, 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni geçtiğimiz günlerde düzenledi.
2018'de AK Parti'den milletvekili adayı olmuş
Kongre sonrası Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'nu oluşturan isimler belli olurken bu isimler arasında Mustafa Arabul ismi dikkat çekti.
Arabul'un aynı zamanda 2018 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı olduğu belirtildi.
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