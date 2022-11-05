Cübbeli Ahmet: İmam hatiplere çocukların gönderilmesini teşvik edemem

Cübbeli Ahmet, imam hatiplerle ilgili “Buralara çocukların gönderilmesini teşvik edemem.” dedi.

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ''İmam - Hatip Lisesine gitseydim deist - ateist olurdum'' sözlerine Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu tepki göstermişti.

Cübbeli'ye tepki gösteren Karahasanoğlu, ''Şu tehdit, bu şantaj altında, şu siyasi yapılanmaya/bu ekibe faydası olsun diye söylediklerinden dolayı, 'Şekerim yükselmişti, sapıtmışım' diyemeyeceğini, böyle bir mazeret ile sorumluluktan kurtulamayacağını bilmen gerekir" demişti.

Cübbeli bu sözlere verdiği yanıtta, ''Bana ne diyor biliyor musun? Sana şantaj yapıyorlarsa faşistler, ırkçılar... Ben şantajla konuşuyormuşum. Şantaj yaptılarsa onu da söyle diyor. Rüşvetin vesikası çıksa onu da göstermeyecek. Ama rüşvetin de vesikaları çıkıyor şu an bazıları hakkında çarşaf çarşaf. Ben batılı methedemem. Besmelesiz kitapların okunduğu, okutulduğu kuruluşları methedemem. Buralara çocukların gönderilmesini teşvik edemem. Allah belanızı verecek'' ifadesini kullandı. .