DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da ulaşıma zam
POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman? POMEM 8 bin polis alımı başvuruları başladı mı?
Elinde halen döviz tutanlar için TL’ye dönmek avantajlı mı?
Barrack Obama'dan 2021'in kitap ve müzik seçkisi
Eyyüp Karahan kimdir? Eyyüp Karahan nereli, kaç yaşında?
Elektrik faturalarından TRT payı kaldırıldı
Biden'a soğuk duş
POMEM’den 8 bin polis alımı için sınav duyurusu
İtalya'da açık havada yılbaşı partileri yasaklandı, gece kulüpleri kapatıldı
Kanada Tabipler Birliği İslam karşıtı yazı için özür diledi
İslam Memiş'ten yüksek fiyattan dolar alanlara tavsiye
Cübbeli Ahmet: Ben ''Atatürk dönemi Diyaneti''ni istiyorum
Pitbullun saldırdığı minik Asiye ile ilgili yeni gelişme
Kur korumalı mevduat hesapları için bir karar daha! Stopaj alınmayacak
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi

TIMETURK / GÜNDEM / Cübbeli Ahmet: Ben ''Atatürk dönemi Diyaneti''ni istiyorum

Cübbeli Ahmet: Ben ''Atatürk dönemi Diyaneti''ni istiyorum

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yine gündeme gelecek açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-25 08:03:10
Cübbeli Ahmet: Ben ''Atatürk dönemi Diyaneti''ni istiyorum

Açıklamalarıyla tepki çeken, kamuoyunun Cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, “Yoruldum “dedi. “Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı” diyen Cübbeli Ahmet, “Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş, ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, “Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğum için de hedef olmuştum” diyen Cübbeli, “ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?” diye konuştu.

İsmailağa Cemaati'nin devlet içinde örgütlenmediğini, memuriyetten uzak durduğunu söyleyen Cübbeli, “inanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar? Bugün beni hedef alan Yeni Şafakçılar o vakit FETÖ'nün izindeydi” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş