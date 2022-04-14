Cübbeli Ahmet, Ali Erbaş’a seslendi: “Şunlara bir mukayet ol ya!'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, teravih namazlarını hızlı kıldıran imamlara ilişkin Diyanet'i göreve çağırdı.

Ahmet Mahmut Ünlü, teravih namazlarını hızlı kıldıran imamlara tepki göstererek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çağrıda bulundu.

Youtube'da 'İftar Sohbetleri' adlı bir programda konuşan Cübbeli Ahmet, Teravih namazlarının hızlı bitirilmesini "sapıklık" olarak yorumladı.

"12 dakikada teravih bitirenler var. Böyle sapıklık olabilir mi. Kılma daha iyi. En azından günaha girmezsin" diyen Ahmet Mahmut ünlü, "Ben öyle bir namaz kılmadım öyle bir imamın arkasında da kılmadım. Nerede hızlı imam var gidip ona kılıyorsun. Sana Allah teravih kılmadın diye cehenneme atmaz. Yatsının farzından dolayı atar. Sen burada teravih niye kılıyorsun. İlave sevaplar için." diye konuştu.

Ahmet Mahmut Ünlü, "Ey Diyanet Ali Erbaş hocamız. Şunlara bir mukayet ol ya. Salli okuyamıyoruz diyorlar nereye gidiyoruz ya." ifadelerini kullandı. .