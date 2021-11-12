CTE Açıkladı! Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? 2021 Açık Cezaevi İzinleri Ne Zaman Bitecek?

Binlerce hükümlü ve hükümlü yakınlarının yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son yayımlanan karara göre mahkumlar, 30 Kasım tarihine kadar izinli olarak sayılmıştı. İzin sürelerinin bitmesine az bir süre kalan hükümlüler “Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde…

Çok sayıda kişi tarafından "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı bir süredir araştırılıyordu. Son olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Koronavirüs sebebiyle açık cezaevinde izinli sayılarak evlerine gönderilen mahkumların izni 30 Kasım'da sona eriyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte konuya dair bilgiler…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, 14 Nisan 2020'den itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezasının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.

Söz konusu hükümlülerin yasa gereği izin sürelerinin 30 Kasım'da sona ereceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra Kovid-19 izninden dönecek olan hükümlülerin; aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.