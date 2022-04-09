Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan genelge yürürlükten kaldırıldı.

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge artık yürürlükte değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile 30 Haziran 2021 tarihli söz konusu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELDE

Resmi Gazete'de yer alan 30 Haziran 2021 tarihli genelge şöyle:

"14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlanına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup 1/7/2021 tarihi itibarıyla; kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecektir. Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecektir."

"Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklan görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kupali alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle videotele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek; tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanman, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir." .