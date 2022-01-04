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Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış

Ankara'da hayvanseverler Tuğba Zümbül ve Kübra Çıkma'nın ziyaret ettiği Harika T.'nin evinde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığı, bazılarının öldüğü ortaya çıktı.

17 Dakika Önce
2022-01-04 17:46:05
Çöp evde ölen köpekleri saksılara saklamış

Harika T.'nin, ölen köpekleri bahçedeki saksılara koyup, üzerini toprak ve taşla kapattığı ileri sürüldü. Atıklarla dolu evde tek başına yaşayan Harika T. hakkında tutanak tutuldu.

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Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde, sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler Tuğba Zümbül ve Kübra Çıkma, evinde hayvan besleyen Harika T.'yi, bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için ziyaret etti. Ancak iki arkadaş, atıklarla dolu evde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığını, bazılarının öldüğünü görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

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Gelen ekiler, polis eşliğinde evde inceleme yaptı. Evde çok sayıda hayvanın hastalandığı, bazılarının öldüğü belirlendi. Harika T.'nin, ölen köpeklerden bir kısmını evin bahçesindeki saksılara koyup, üzerini toprak ve taşla kapattığı ileri sürüldü.

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Evde bakımsız kalan yaklaşık 20 kedi ve köpeğe el konuldu. Evde, kedi ve köpeklerin yanı sıra, nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası da bulundu. Harika T. hakkında da tutanak tutularak, adli ve idari işlem başlatıldı.

'ÖLEN HAYVANLARI SAKSILARA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ'

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Harika T.'yi ziyaret eden hayvanseverlerden Kübra Çıkma, "Teyze durumunun çok kötü olduğunu ve evinde 20-30 tane kedi ve köpeğinin olduğunu söyledi. 'Ölen kedi ve köpeklerim çok oluyor. Onları da bahçedeki saksılara gömüyorum. Saksıların üzerine de diğer köpekler toprağı eşelemesin diye taş koyuyorum' dedi. Biz de bunun üzerine gerekli yerlere haber verdik. Evin içerisi de maalesef çok kötü. Elektrik ve su uzun süredir yokmuş. Su ihtiyacını evinin ilerisinde bulunan çeşmeden karşıladığını söyledi" diye konuştu.

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Tuğba Zümbül ise taksi ile hayvan beslemeye giderken şoförün 'burada yaşayan bir teyzenin 20-25 tane köpeği var' dediğini belirterek, "Bizde bunun üzerine, teyzemize yardımcı olmak için mama alıp evine geldik. Karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Şimdi de teyze ve hayvanlara elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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