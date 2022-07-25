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TIMETURK / GÜNDEM / Çöp evde bulunan Muhammed'le ilgili önemli gelişme

Çöp evde bulunan Muhammed'le ilgili önemli gelişme

Bursa'da boşaltılması için girilen çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan Cem Muhammed A.'nın annesinden geri alınarak koruma altına alındığı belirtildi.

3 Saat Önce
2022-07-25 10:19:15
Çöp evde bulunan Muhammed'le ilgili önemli gelişme

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammed A., Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Ayrıca Kamuran Pınar A. 'nın 16 yaşındaki kızı da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında tutuluyor.

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YORUMLAR (1)

zulkarney

gadına şiddete hayır

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