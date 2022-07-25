Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu!

Bursa'da bir çöp evde teyzesi tarafından alıkonulan 9 yaşındaki çocuğun annesinin ifadesi ortaya çıktı. Antalya'da yaşayan anne Yasemin A., kardeşinin oğlunu kaçırdığını öne sürdü.

Türkiye dün teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki C.M.A'nın dramıyla sarsıldı.

"ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ"

C.M.A'yı alıkoyan teyze Kamuran Pınar A., savcılıktaki ifadesinde annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi.

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, 'Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum' dedi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla ‘Çocuğa eziyet' suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.

Soruşturma sürerken, C.M.A. Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

Bursa'ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya'ya dönerken, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı, Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti.

C.M.A'nın pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi.

Yasemin A., “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak' dedi.

"HİÇ OKULA GİTMEDİ, OKUMA YAZMA BİLMİYOR"

Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra çocuğunu 19 aylıkken bakması için kendi annesine bırakarak Antalya'ya çalışmaya gittiğini belirtti.

El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:

“Antalya'da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa'ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa'ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa'ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. 3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor.'

"KENDİ KIZINI DA BABASINDAN KAÇIRDI"

Kız kardeşi Kamuran Pınar A.'nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı E.Z.A.'yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı E.Z.A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu C.M.A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.

Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.