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Çöken yolun altından Roma dönemine ait tünel çıktı

Şanlıurfa'da çöken yolun altından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tünel çıktı. Ekipler, çökme tehlikesine karşı sokaktaki evlerin boşatılması için çalışma başlattı.

32 Dakika Önce
2022-06-23 18:26:49
Çöken yolun altından Roma dönemine ait tünel çıktı

Şanlıurfa'da Atatürk Mahallesi'ndeki yolda aniden çökme meydana geldi.

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Panik yaşayan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında bölgedeki çökme daha da genişledi.

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Daha sonra ekipler, bölgede 3 metre derinliğinde ve metrelerce uzunlukta bir tünel fark etti. Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek polise haber verildi.

Roma dönemine ait tünel olduğu ortaya çıktı

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İlk incelemede çöken yolun altında Roma dönemine ait bir tünel olduğu belirlendi.

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Olay sonrası ekipler, çökme tehlikesine karşı sokaktaki evlerin boşatılması için çalışma başlattı.

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DHA .

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