Çok ileri gittiler! Yumurta öldürürmüş...

Yüksek miktarda protein içeren, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı için (kabuğu dahil) büyük önemi olan yumurta özellikle kahvaltı sofralarında mutlaka bulunur. Anneler çocuklarının yumurta yemesi için yumurtanın birçok farklı tarifini uygular...

ABD, İngiltere gibi sağlık ve tıp alanında "araştırmalar" yayımlayan ülkelerle birlikte öne çıkan Çin'de bu sefer 'yumurta öldürür' iddiası ortaya atıldı!

CNNTürk'te de yayımlanan sözkonusu haber, yapay et tartışmasını hatırlatırken sosyal medyada da ciddiye alınmadı.

Güvenilirliği tartışılan araştırmaya göre haşlanmış, kızartılmış, çırpılmış veya omlet içinde bütün yumurtaların sağlığı tehdit ettiği, hatta ölüm riskini artırdığı iddia edildi.

Dezenformasyon ve manipülasyon kokan araştırmaya göre, sarısı ve beyazı da dahil olmak üzere bütün bir yumurtanın sadece yarısını yemenin erken ölüm ihtimalini yüzde yedi artırdığı ileri sürüldü.

Sözkonusu araştırma son yıllarda tartışılan yapay et propagandasını hatırlattı.

"YUMURTA YİYENLERİN ÖLÜM ORANLARI ARTTI" İDDİASI

Sosyal medyada tartışılan haber, "zaytung" olarak nitelendirildi.

"Araştırma" ile ilgili olarak Zhejiang Üniversitesi'nden Profesör Yu Zhang şunları söyledi: 'Bu çalışmada, yumurta ve kolesterol alımı, tüm nedenlere, kardiyovasküler hastalık ve kanserden ölüm oranlarının artmasıyla ilişkilendirildi."

"YUMURTA SARISI KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR"

İddia: 'Yumurta tüketimiyle ilişkili artan ölüm oranı, büyük ölçüde kolesterol alımından etkilenmiştir.'

"FELÇ VEYA KALP HASTALIĞINA YOL AÇABİLİR" İDDİASI

Araştırmayı yazanlar daha ileri giderek, "Bulgularımız, kolesterol alımını sınırlandırmayı ve bütün yumurtaları, kardiyovasküler sağlığı ve uzun süreli sağkalımı kolaylaştırmak için yumurta akı / ikameleri veya diğer alternatif protein kaynaklarıyla değiştirmeyi önermektedir" diyor.

DR. GARCİA: "SONUÇLAR ABARTILI"

Dr. Ada Garcia, Çinli ekibin metodunu ve sonuçlarını şöyle eleştirdi:

“Aşırı kilolu veya obez olmak, sigara içmek veya çok fazla alkol tüketmek, fiziksel olarak aktif olmamak, kronik hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi için dikkate alınması gereken çok daha önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın sonuçları abartılı. Artan kardiyovasküler hastalık riski için tek başına yumurtaları suçlamak, diyet ve hastalık önleme kavramına basit ve indirgemeci bir yaklaşımdır.' .