Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

Başakşehir'de, kavga eden Şemsettin T., 3 çocuğunun gözü önünde eşi Sema T.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Defalarca bıçak darbesi alan Sema T., kurtulmak için kendisini son anda cama attı ancak başarılı olamadı. Olayın ardından evde gözaltına alınan Şemsettin T., polis tarafından yoğun güvenlik önlemi altında çıkarılırken, çevre sakinleri olaya tepki gösterdi. Polisteki işlemleri tamamlanan Şemsettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON ÇARE OLARAK CAMA KOŞTU AMA KURTULAMADI

Aldığı bıçak darbelerinin ardından yardım istemek için pencereye gelen Sema T., hayatını kaybetti. Sema T.'nin evin duvarındaki kanlı el izi ve perdedeki kanların görülmemesi için mahalle sakinleri cama çarşaf bağladı.

Kavganın başından itibaren evde olan 3 çocuğun, annelerinin babaları tarafından bıçaklanmasını ve hayatını kaybetmesine tanık olduğu öğrenildi. Vahşi cinayetin ardından olay yerine gelen aile yakınları tarafından evden çıkarılan 3 çocuk, yakınlarının evine götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİNİ POLİS DURDURDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şemsettin T.'yi gözaltına aldı. Şemsettin T.'nin evden çıkarılışı sırasında şüpheliye saldırmak isteyen mahalle sakinleri, polis tarafından güçlükle engellendi. Şemsettin T.'nin üzerine yürüyen vatandaşları, polis durdurmakta güçlük çekti. Hızlı bir şekilde sokaktaki polis aracına bindirilen Şemsettin T., emniyete götürüldü. Eşi tarafından öldürülen Sema T.'nin cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, "Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş" dedi.

Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. Şemsettin T., iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.'yi bıçakladı. Ardından cama çıkıp çığlık atarak yardım isteyen eşini tekrar bıçaklayıp öldürdü. O sırada dışarıda oyun oynayan çiftin üç çocuğundan biri, annesinin çığlıkları üzerine eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.

"BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ' DİYE İÇERİ GİTMİŞ"

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, "Üst komşusuyuz. Herhangi bir şikayetlerini duymadık. 10 gün önceye kadar aralarında kavga çıkıyordu, ekipler gelip gidiyordu. Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş. Ardından kendini ihbar etmiş" diye konuştu.

Faik Kartop ise "Bu evi yeni satın almışlar. Adam çalışmıyormuş. Aralarında tartışma çıkmış, kadın camdan yardım istemiş" dedi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KARISINI ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Şemsettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA .