DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’dan sınav açıklaması
Düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu
Taksim Metro İstasyonu'nda yangın
Yuvarlak masada 3'üncü kez buluştular
Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı final tarihi, final bölümü...
Hindistan Başbakanı Modi'den Keşmir açıklaması
Kardeşlerim 49. bölüm izle | Youtube Kardeşlerim son bölüm izle (49.bölüm) | Kardeşlerim yeni bölüm tek parça full HD izle
Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
Bakan Kirişci: Kimse kalkıp da bu ülkede 'şu yok bu yok' diyemez
Soylu'dan Türkiye-İran sınır duvarı açıklaması
Erzincanlılar oruçlarını çeşmelerden akan maden suyu ile açıyor
'O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?'
Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayarak öldürdü
Macron yeniden seçildi
Made in Türkiye tanıtımı: Fenomenler ve dizilerden yararlanılacak

TIMETURK / GÜNDEM / Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

Başakşehir'de, kavga eden Şemsettin T., 3 çocuğunun gözü önünde eşi Sema T.'yi bıçaklayarak öldürdü.

2 Saat Önce
2022-04-24 21:56:52
Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

Defalarca bıçak darbesi alan Sema T., kurtulmak için kendisini son anda cama attı ancak başarılı olamadı. Olayın ardından evde gözaltına alınan Şemsettin T., polis tarafından yoğun güvenlik önlemi altında çıkarılırken, çevre sakinleri olaya tepki gösterdi. Polisteki işlemleri tamamlanan Şemsettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON ÇARE OLARAK CAMA KOŞTU AMA KURTULAMADI

Aldığı bıçak darbelerinin ardından yardım istemek için pencereye gelen Sema T., hayatını kaybetti. Sema T.'nin evin duvarındaki kanlı el izi ve perdedeki kanların görülmemesi için mahalle sakinleri cama çarşaf bağladı.

62654d8ceb10bb20c4f880c5

Kavganın başından itibaren evde olan 3 çocuğun, annelerinin babaları tarafından bıçaklanmasını ve hayatını kaybetmesine tanık olduğu öğrenildi. Vahşi cinayetin ardından olay yerine gelen aile yakınları tarafından evden çıkarılan 3 çocuk, yakınlarının evine götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİNİ POLİS DURDURDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şemsettin T.'yi gözaltına aldı. Şemsettin T.'nin evden çıkarılışı sırasında şüpheliye saldırmak isteyen mahalle sakinleri, polis tarafından güçlükle engellendi. Şemsettin T.'nin üzerine yürüyen vatandaşları, polis durdurmakta güçlük çekti. Hızlı bir şekilde sokaktaki polis aracına bindirilen Şemsettin T., emniyete götürüldü. Eşi tarafından öldürülen Sema T.'nin cansız bedeni ise, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, "Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş" dedi.

Olay, dün Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin T. ve eşi Sema T. arasında tartışma çıktı. Şemsettin T., iki çocuğunun gözleri önünde karısı Sema T.'yi bıçakladı. Ardından cama çıkıp çığlık atarak yardım isteyen eşini tekrar bıçaklayıp öldürdü. O sırada dışarıda oyun oynayan çiftin üç çocuğundan biri, annesinin çığlıkları üzerine eve koştu. Şemsettin T., eşini öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı.

"BABAM ANNEMİ ÖLDÜRDÜ' DİYE İÇERİ GİTMİŞ"

3418899_810x458

Çiftin komşuları İrfan Özkaya, "Üst komşusuyuz. Herhangi bir şikayetlerini duymadık. 10 gün önceye kadar aralarında kavga çıkıyordu, ekipler gelip gidiyordu. Kendi çocuklarından biri dışarıda top oynarken, iki çocuğu da yanındayken eşinin boğazını kesmiş. Çocuğunun dışarıdan görüp koşmasıyla mahalleli olayı fark etmiş. 'Babam annemi öldürdü' diye içeriye gitmiş. Ardından kendini ihbar etmiş" diye konuştu.

Faik Kartop ise "Bu evi yeni satın almışlar. Adam çalışmıyormuş. Aralarında tartışma çıkmış, kadın camdan yardım istemiş" dedi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KARISINI ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Şemsettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş