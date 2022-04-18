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TIMETURK / GÜNDEM / Çocuk parklarındaki gizli tehlike

Çocuk parklarındaki gizli tehlike

İstanbul'da çocukların eğlenmek ve vakit geçirmek için gittiği parklardaki oyuncakların bakımsızlığı tehlike yaratıyor.

31 Dakika Önce
2022-04-18 18:42:12
Çocuk parklarındaki gizli tehlike

Güvenlik halatı kopuk, zemini paslı ve çivileri çıkık oyun alanları risk oluşturuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nicel Yıldız Silahlı, parklarda meydana gelebilecek yaralanmalara dikkat çekerek, "Kirli ortamda meydana gelen yaralanmalar enfeksiyon hastalıklarına, yüksekten düşmeler kafa içi kanamaları ya da ekstremite kırıklarıyla sonuçlanabilir" dedi. Aileler ise yetkililerden parkların onarılmasını istiyor.

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Çocuk parklarında bulunan eskimiş oyun alanları tehlikenin habercisi olabilir. Parklardaki salıncak, tahterevalli, kaydırak, jimnastik alanları gibi gruplar çok fazla kullanılıyor. Hem çevresel hem insan kullanımı hem de zamanın etkisiyle yıpranan, kırılan, paslanan bu oyun alanları risk oluşturuyor. İstanbul'daki bazı parklarda bulunan güvenlik halatı kopuk, zemini paslı ve çivili oyun alanları, kırık salıncaklar, demiri çıkık trambolinler çocukların oyun oynamasına engel olmuyor ancak bu durum aileleri endişe düşürüyor.

'ENFEKSİYON HASTALIKLARI, KAFA İÇİ KANAMALAR MEYDANA GELEBİLİR'

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Parklarda çocukların ebeveyn gözetiminde oynaması gerektiğine de dikkat çeken Silahlı, "Çocuklara da birbirlerine saygı duymalarını öğretmek gerekiyor. Ebeveynler parkın güvenliğini kontrol etmeli. Kopmuş salıncak zincirleri varsa o parkta oynamayı engellemeleri gerekiyor. Yaralanma meydana geldiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Özellikle yüksekten düşmeler bizim için çok tehlikeli ve dinamik sonuçları olan yaralanmalar oluyor. El, ayak, bacak kesilmesi gibi durumlarda hemen o bölgeye bastırıp, kanama kontrolünü sağlayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Özellikle kirli ortamda meydana gelen yaralanmalar enfeksiyon hastalıklarına, yüksekten düşmeler kafa içi kanamaları ya da ekstremite kırıklarıyla sonuçlanabilir" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN VAKA OLMADAN ÖNLEM ALINMASI'

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İki çocuğu için parka gelen Servet Tütüncü, "Bu civarın en güzel parklarından birisi bu. Hem çocukların hem de yetişkinlerin nefes aldığı bir park. Hava güzel olduğunda çocukları hemen buraya getiriyorum. Biz burada otururken oradaki halatın kopukluğundan Allah korusun. Önemli olan bir vaka olmadan önlem alabilmek. Orası o şekilde olursa biz de banklarda rahatça oturamayız. Yetkililer gerekeni yapsa çok daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Torununun oyun oynaması için parka gelen Enisa Özarslan, "Çocuğu eğlensin diye getiriyorum çünkü çocuklar evde çok sıkılıyor. Dışarıyı çok istiyorlar. Gördüğünüz gibi parklarda da tehlikeler olabiliyor. Mümkün olduğunca çocuğu yanımdan ayırmamaya çalışıyorum. Bozuk olan yerlerin onarılmasını isterim. Burada sadece benim çocuğum değil bir sürü çocuk oyun oynuyor. Annesinden ayrı gelen büyük çocuklar da var. Düşüp ayaklarını kırabilirler. Daha kötü felaket olur. Onarılmasını isteriz" dedi.

DHA .

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