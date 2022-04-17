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TIMETURK / GÜNDEM / Çocuk parkına ateş açıldı; 1 çocuk yaralandı

Çocuk parkına ateş açıldı; 1 çocuk yaralandı

Karaman'da, otomobilden inen bir kişinin çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı. Polis, kaçan 4 magandayı kısa sürede yakaladı.

52 Dakika Önce
2022-04-17 00:00:42
Çocuk parkına ateş açıldı; 1 çocuk yaralandı

Karaman'da içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. DHA .

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