Çocuğuna alkol bardağı veren anneye rehberlik hizmeti verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek sosyal medyada paylaşan anne ile ilgili harekete geçti. Yapılan açıklamada, aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığı belirtildi.