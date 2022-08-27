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Çocuğuna alkol bardağı veren anneye rehberlik hizmeti verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek sosyal medyada paylaşan anne ile ilgili harekete geçti. Yapılan açıklamada, aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığı belirtildi.

21 Saat Önce
2022-08-27 07:28:24
Çocuğuna alkol bardağı veren anneye rehberlik hizmeti verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “İşte Benim Stilim” isimli televizyon programının yarışmacılarından Nazlı Hamarat'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrasında basın açıklaması yaptı.

Konu üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

İstanbul 13'üncü Aile Mahkemesi tarafından verilen Danışmanlık Tedbir Kararı gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandı.

Aileyle periyodik görüşmelerin sürdüğü, anneye rehberlik edildiği belirtildi.

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Yapılan açıklamada, "süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı, annenin çocuğu anaokuluna kayıt ettirdiği ve annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edildi" denildi.

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