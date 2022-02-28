CNN Türk, 'geceye dair sıcak görüntü' dedi: Savaş animasyonu çıktı

CNN Türk'ün canlı yayında Rusya-Ukrayna krizine ilişkin 'Geceye dair sıcak bir görüntü' diye servis ettiği görüntülerin, bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan bir savaş animasyonu olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu beşinci gününe girerken, sosyal medya ve basındaki bilgi kirliliği de dikkat çekiyor.

Gerçekliği teyit edilemeyen görüntü ve fotoğrafların yanı sıra geçmişte dünyanın farklı yerlerinde çekilen çok sayıda video da yeni gibi servis ediliyor.

CNN Türk'ün de dün geceki canlı yayında "Geceye dair sıcak bir görüntü" diye servis ettiği görüntülerin, bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan İkinci Dünya Savaşı temasının işlendiği bir animasyona ait olduğu ortaya çıktı.

Moderatör Yasin Erçağlayan ise, "Uçak savar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü" ifadelerini kullanırken, görüntülerin Kiev'den olduğunu iddia etti.

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