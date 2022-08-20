Civan Canova öldü mü? Ahmet Civan Canova neden öldü? Çiçek Taksi oyuncusu Civan Canova ölüm nedeni

Civan Canova öldü mü? Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni Ahmet Civan Canova'nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ahmet Civan Canova neden öldü? Ahmet Civan Canova cenaze töreni ve nereye defnedilecek? İşte Çiçek Taksi oyuncusu Civan Canova ölüm nedeni!