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Civan Canova öldü mü? Ahmet Civan Canova neden öldü? Çiçek Taksi oyuncusu Civan Canova ölüm nedeni

Civan Canova öldü mü? Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni Ahmet Civan Canova'nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ahmet Civan Canova neden öldü? Ahmet Civan Canova cenaze töreni ve nereye defnedilecek? İşte Çiçek Taksi oyuncusu Civan Canova ölüm nedeni!

3 Saat Önce
2022-08-20 18:14:54
Civan Canova öldü mü? Ahmet Civan Canova neden öldü? Çiçek Taksi oyuncusu Civan Canova ölüm nedeni

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni Ahmet Civan Canova'nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ahmet Civan Canova neden öldü? Ahmet Civan Canova cenaze töreni ve nereye defnedilecek? İşte Çiçek Taksi oyuncusu Civan Canova ölüm nedeni!

Civan Canova öldü mü?

Sosyal medyadaki haberlerden sonra 'Civan Canova'nın ölümü sorgulanmaya başladı. Birçok ünlü isim Canova'nın ölümüne dair paylaşımlarda bulundu.

Ahmet Civan Canova neden öldü?

Çiçek taksi dizisi ile yıldız'ı parlayan senarist tiyatro yönetmeni oyun yazarı ve oyuncu olan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

67 yaşındaki oyuncu Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. .

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