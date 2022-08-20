Civan Canova neden vefat etti? Civan Canova nereye defnedilecek? Ahmet Civan Canova'nın cenaze töreni ne zaman yapılacak?

Civan Canova neden vefat etti? Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncu Ahmet Civan Canova'nın ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki Civan Canova nereye defnedilecek? Ahmet Civan Canova'nın cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler, oyuncunun hayatı, eşi, kızı ve daha fazlası...

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncu Ahmet Civan Canova'nın ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki Civan Canova nereye defnedilecek? Ahmet Civan Canova'nın cenaze töreni ne zaman yapılacak? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler, oyuncunun hayatı, eşi, kızı ve daha fazlası...

Civan Canova neden vefat etti?

Senarist, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncu Civan Canova'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. Ünlüler Canova'nın ölüm haberi üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Canova'nın ölüm nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da; akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle tedavi gördüğü sırada öldüğü düşünülüyor. Detaylar bekleniyor.

Civan Canova nereye defnedilecek?

Çektiği videoyla akciğerinde tespit edilen kitle için tedavi gördüğünü açıklayan Civan Canova'nın 20 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni ve defin yeri için henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Ahmet Civan Canova'nın cenaze töreni ne zaman yapılacak?

Civan Canova'nın cenaze töreninin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

Ahmet Civan Canova kimdir?

Usta oyuncu Civan Canova, 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrıldı, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati'nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı.

İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu. 1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu.

Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Aynı sene senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi.

1994'te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Bu oyunu Kenan Işık tarafından sahnelendi; İsmet Küntay En İyi Yazar Ödülü'ne ve Avni Dilligil En İyi Tiyatro Yazarı Ödülü'ne değer görüldü. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Canova'nın erkek dünyasına absürt bir bakış içeren Erkekler Tuvaleti (1999), kendi evliliğinden yola çıkarak kaleme aldığı ve kendisinden daha olgun entelektüel bir erkekle evlenen genç bir kadının bakış açısından bu evliliği anlatan tek kişilik Düğün Şarkısı (2002), internet çağının yalnızlaşmış ilişkilerini ele alan Ful Yaprakları (2005), adlı oyunları en çok sahnelenen oyunları arasında yer aldıCanova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı.

2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü “Sis ve Gece” filmindeki Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa devam eden Canova, Bir Casusa Ağıt oyunundaki rolü ile 2. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülüne (1998), Kaktüs Çiçeği oyunundaki rolü ile 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü'ne (2001)[ aday oldu. 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

Resim sanatı ile de uğraşan Canova, 2016'da Teşvikiye Erinç Sanat Galerisi'nde, 2017 yılında İstanbul Beyoğlu'ndaki Bitiyatro'da resim sergisi açtı.

Civan Canovaeşi kim?

1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı. .