Çıraklık Eğitim Merkezi yetkilisine 'rüşvet' tutuklaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otellerden rüşvet aldığı tespit edilen Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Z.K., polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu üzerinde seri numaraları alınmış 16 bin lira ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen Z.K., tutuklandı.

Bodrum Polisi, 3308 sayılı kanuna istinaden devlet tarafından verilen teşviklerden yararlanmak isteyen otel sahiplerinden rüşvet alınıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Z.K.'nın rüşvet aldığı saptandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis, şüpheli Z.K.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Menfaat sağlamak üzere buluştuğu kişiden rüşvet alan Z.K., bölgeden ulaklaşırken, takip eden polis ekipleri tarafından yakalandı. Z.K.'nın üzerinde yapılan aramada seri numaraları daha önceden alınmış 16 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA .