Cinsiyetsiz moda tehlikesine dikkat!

Cinsiyetsiz moda; ebeveynleri, gençleri ve çocukları etkisi altına aldı. Eğitimci Derin Özkan, ‘Sistem ayakta kalmak için en temel kimliğinden vazgeçen bireylere ihtiyaç duyuyor. Bu kişilerin kimliklerini, estetik algılarını satın alıp toplumun geri kalan kısmına dayatıyor.’ dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cinsiyetsiz moda; ebeveynleri, gençleri ve çocukları etkisi altına aldı. Eğitimci Derin Özkan, “Sistem ayakta kalmak için en temel kimliğinden vazgeçen bireylere ihtiyaç duyuyor. Bu kişilerin kimliklerini, estetik algılarını satın alıp toplumun geri kalan kısmına dayatıyor” dedi.

LGBTİ dayatması; sinemalarda, çizgi filmlerde, reklamlarda, siyasi parti faaliyetlerinde, yerel yönetim etkinliklerinde, iş dünyasında ve modada… Londra Moda Haftası, sezonu cinsiyet ayrımı olmaksızın yapacaklarını ilan etti. Ünlü İtalyan modaevi Gucci, 2020'de akışkan cinsiyetli seçkisi MX'i piyasaya sürdü. HM'nin Onur Haftası'nda internet ortamında yayınlanan “Seçtiğim Ailem” reklam filmi, tartışmalara konu oldu. Pullu payetli pantolonlar, ince çoraplar, kalın topuklu ayakkabılar, kadınların üzerinde görmeye alıştığımız türden saten çiçekli gömlekler artık erkeklere de giydiriliyor. Eğitimci Derin Özkan Aydınlık gazetesine konuştu. Derin Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EVRİMSEL SÜRECİN PARÇASI

Cinsiyetsiz modayı açıklamadan önce giyinme ve moda arasındaki çizgiyi netleştirmek gerekir. Giyinme ihtiyacı evrimsel sürecin bir parçasıdır. Evrim, çevre şartlarına uyum sağlamayı gerektirir, aksi halde tür hayatta kalamaz. İnsanların giyinmeyi keşfetmeden önce giyinme gerektirmeyen yerlerde yaşam sürdürdüğü birçok bulgu ile sabittir. Fakat insan alet yaptıkça, ateşi kontrol ettikçe, iletişimi ve bilişsel seviyesi arttıkça doğa üzerindeki kontrol ve üstünlüğü arttı. Bunun neticesinde de doğal olarak bulunamayacağı yerlere gidebilir, oralarda avlanabilir ve yaşayabilir hale geldi. Bu süreç de hava koşullarına ayak uydurması gereken noktalarda örtünme/giyinme sonucuna sebep oldu.

Moda kavramı ise en basit haliyle, toplum kavramına giren geçici ama bulunduğu dönem içinde aşırı düşkünlük şeklinde tanımlanabilir. Nesnelere, giyim ve süslenme materyallerine aşırı düşkünlük toplumun geneline yayılmak istenilen fikirlerin, beğenilerin, duyguların somutlaşmış hali olarak son zamanlarda karşımıza çıkmakta. Bunun en net örneği de ‘Cinsiyetsiz Moda'.

KİMLİK YANSITMA ARACI

Giyinme ihtiyacından çıkıp modaya dönüşen vücudu örtme hali, zaman içinde kimlik yansıtma aracı olarak da kullanılmaya başlandı. Bu yüzden giyilen kıyafetler, bireyin toplumda konuşmadan önce kim olduğunu anlatmaya çalıştığı bir gösterge niteliğine dönüştü. Özellikle, cinsiyetteki ayrımın sessizce dile geldiği bir noktadır.

Renkler de kimliği dışa vurma konusunda ve moda sektöründe aktif görev almaktadır. Yüzüne baktığımız zaman cinsiyetini anlayamadığımız daha yeni doğmuş iki bebek düşünelim. Bunlardan biri kız biri oğlan ve toplum tarafından cinsiyetlere atfedilmiş iki farklı renk mavi ve pembe. Toplumun büyük çoğunluğu pembe ile kız çocuğunu, mavi ile de oğlan çocuğunu denkleştirecektir. Kız çocuğuna babet ayakkabılar alınırken erkek çocuğuna futbol için ayakkabılar alınacaktır. Kimliğimizi moda aracılığı ile dışa vuruyoruz. Bu yüzden eğer kimliğimiz oturmuşsa kimlik ve moda arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz.

LGBTİ'Yİ MODA HALİNE GETİRMEK İSTİYORLAR