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TIMETURK / GÜNDEM / Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilen Ayşegül Aydın yaşam savaşını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilen Ayşegül Aydın yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'de Afganistan uyruklu A.M.’nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı Ayşegül Aydın, 12 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-11-22 08:38:26
Cinsel saldırıya uğrayıp başı taşla ezilen Ayşegül Aydın yaşam savaşını kaybetti

Olay, Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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