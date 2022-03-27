Cinsel istismar davası: 'Bağırmadığı için rızası var' denildi!

Konya'da, 4 yıl önce 16 yaşında olan A.K.'nin (20), kendisinden bir yaş küçük kız arkadaşı Ş.A.'ya (19) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan ve 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilip hükmün açıklanmasının da geri bırakıldğı davada mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda mağdur Ş.A.'nın rahatlıkla bağırarak ve çağırarak yardım isteme imkanına sahip olduğu, yine istemesi halinde A.K. ile baş başa kalmayabileceği buna rağmen sürekli olarak A.K. ile baş başa kalacak ortamlarda bulunduğuna yer verildi.

Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K., 17 Kasım 2017'de kulübün WhatsApp grubundan kendisinden 1 yaş küçük Ş.A., adlı kızla tanıştı. İki sporcu arasında zamanla duygusal ilişki başladı. Bir süre görüştükten sonra Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirterek 'şantaj' yaptığını söyledi. Aile, A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kasım 2018'den 2019 Ağustos ayına kadar kulübün malzeme odası ve evlerinin bodrum katında Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu ve şantaj yaptığı öne sürülen A.K. hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçundan dava açıldı.

SAVCI: CİNSEL EYLEMLER RIZA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A.K.'nin tutuksuz yargılandığı davada, savcı mütalaasında cinsel eylemlerin Ş.A.'nın rızasıyla gerçekleştiğini belirtti. Mütalaada, cinsel eylemlerin kursun malzeme odasında ve A.K.'nin evinin bodrum katında sanık ve mağdurun kıyafetlerini çıkartarak rızaları dahilinde olduğu, cinsel ilişkinin yaşanmadığı ve teşebbüste kaldığı aktarıldı. Eylemde şantajın da olmadığı belirtilen mütalaada "Eylemlerin her ikisinin de rızasıyla gerçekleştiğinin sabit olduğu, cebir, tehdit veya hileyle mağdurenin iradesinin sakatlandığına dair bir delil de elde edilemediği, A.K.'nin mağdureye şantaj yaptığına ilişkin gerek mağdurenin, gerekse A.K.'nin cep telefonlarında delil olabilecek bir veriye rastlanılmadı" denilerek, sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan ceza alması talep edildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 10 Şubat Cuma günü görülen karar duruşmasına A.K., ailesi ve Ş.A.'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı. A.K., son savunmasında Ş.A.'nın kendisine iftira attığını öne sürerek "Başından beri söylüyorum; Ş.A. ile birlikteliğim vardı ama beni çok kıskanıyordu. Onun bu halleri benim okul hayatımı, aile ve kurs hayatımı kötü etkiliyordu. Ben de ayrıldım. O bunu kabullenemedi. Bunların hepsini kafasından uydurdu. Onun bana attığı uygunsuz fotoğrafları Ş.A.'dan aldığımı, iyiliği için başkalarına söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti de mütalaa doğrultusunda A.K.'nin 'şantaj' suçundan beraatine karar verdi. Heyet ayrıca eylemin teşebbüste kaldığı belirterek sanığa 'reşit olmayan ile cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, A.K.'nin iddiaların öne sürüldüğü dönemde 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı. Sanığa verilen ceza 1 yıl 1 ay 10 güne indirilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

'BAĞIRIP YARDIM İSTEYEBİLİRDİ'

Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda cinsel eylemin teşebbüste kaldığı belirtilerek ''2019 yılı içerisinde gitmiş oldukları spor kulübünde kapalı bir yerde A.K.'nin Ş.A.'nın da rızası ile orada bulunan bir masa üzerinde yine Ş.A.'ya cinsel yoldan yaklaştığı, cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ancak bunun gerçekleşmediği, 2019 yılı temmuz ayı içerisinde Ş.A. ile A.K'nin buluştukları, gezdikleri, dolaştıkları ve daha sonra A.K.'nin evinin bodrum katına indikleri ve burada boş bir alanda benzer şekilde A.K.'nin yine Ş.A. ile yine cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ancak tam olarak ilişkinin gerçekleşmediği, suça konu olayın bu şekilde gerçekleştiği' belirtildi.

Eylemlerde Ş.A.'nın rızası olduğuna değinilerek, şunlara yer verildi:

''Ş.A.'nın tamamen rızasıyla uzun bir süre A.K. ile arkadaşlık ettiği, kendi rızasıyla kimsenin olmadığı ortamlarda baş başa kaldığı, istemesi halinde rahatlıkla bağırarak, çağırarak yardım isteme imkanına sahip olduğu ve yine istemesi halinde A.K. ile baş başa kalmayabileceği buna rağmen sürekli olarak A.K. ile baş başa kalacak ortamlarda bulunduğu, zorla bir ilişkinin olması halinde sonradan yine benzer şekilde arkadaşlığın olmayacağı ancak Ş.A.'nın kendi beyanına göre A.K. ile arkadaşlığa devam ettiği anlaşıldı."

'VİCDANLARI YARALAYAN BİR KARAR'

Ş.A.'nın aile avukatı Aycan Ceylan, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Dosyamızda gerekçeli kararda, mağdur kendi rızası dahilinde olduğu ve neden bağırmadığı, bağırabilecekken, yardım isteyebilecekken, yardım istememesine bağlandı. Biz bunların hepsini duruşmada açıklamıştık. Mağdurun kendisine mahkemede sorulduğunda ailesinin öğreneceğinden çok korktuğunu söylemişti. Tamamen temelsiz bir gerçeğe dayanarak ne yazık ki, kendi isteği dahilinde cinsel ilişkiye girildiğini kanaat getirildi. Çok düşük bir cezayla aldı. Cezaevine dahi girmeyecek, herhangi bir yaptırım da yok. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildi. Yine devamlı şantaj suçlamasından da beraat kararı verilmişti. Devamlı şantaj suçlamasında da yine aynı şekilde tartışılmayan devire dayanılarak hüküm verildi. Mağdura, suça sürüklenen çocuğun telefon incelemesi neticesinde yapılan çıkan rapor sorulmadı. Raporda tespit edilen pornografik içerikli fotoğraflar teşhis ettirilmedi. Kendisini teşhis edemedi. Ancak kendisini test edebilecek durumdaydı. Bunu talep etmemize rağmen bu talebimiz de reddedildi. O yüzden böylesi vicdanlı bir yaralayan bir karar. Elbette kabul etmemiz mümkün değildir. Buna dair itirazlarımızı yaptık. Şantaj suçlamasıyla bölge mahkemesine istinaf başvurumuzu gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde mahkemeden talep ettiğimiz tespit edilen içerisinde çocuklara ait olabileceğini düşündüğümüz pornografik fotoğrafların Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmasını talep etmiştik. Ancak bu da kabul görmedi. Suça sürüklenen çocuğun telefonunda tespit edilen, pornografik içerikli görüntülere ilişkin de çocuk pornosu suçlamasından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız.”

DHA .