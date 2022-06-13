Cinsel ilişki rezaleti! Bebek sahili ve Ümraniye'nin ardından şimdi de Beşiktaş!

İstanbul'da Bebek sahilinde ve Ümraniye'de kaydedilen skandal-rezalet görüntülerin ardından bir görüntü de Beşiktaş'tan geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir çiftin Beşiktaş'ta yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Türkiye'de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki rezaleti ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Oda TV'de yer alan habere göre önceki akşam İstanbul Beşiktaş'ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girdi.



Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki gösterdi.

Son dönemde kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve sokaklarda çıplak yürüyen yurttaşlara dair haberlerin çoğalması kamuoyunda “Neler oluyor?” sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te gündüz vakti cinsel ilişkiye giren bir çift tüm Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı.

Hemen ardından Ümraniye'de bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği video gündemde yerini almıştı.

Öte yandan son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde sokakta çırılçıplak yürüyen yurttaş haberlerinin arttığı gözleniyor.

BEBEK VE ÜMRANİYE'DE NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Bebek sahilinde bir kadın ile erkeğin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiği video sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kadının nemfoman (seks bağımlısı) olduğu ve Bodrum'da da sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği için hakkında polisler tarafından pek çok kez işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İlişkiye giren erkeğin madde bağımlısı olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıkmış ve tutuklanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği erkek şüpheli Ö.K.'nin tutuklanmasına, kadın şüpheli C.M.T.'nin ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar vermişti.

Ümraniye'de bulunan Altınşehir metro durağında da akşam saatlerinde bir çiftin ulu orta ilişkiye girdikleri görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Tepkiler sonrasında harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma başlatmıştı.