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TIMETURK / GÜNDEM / Çince etiketli BioNTech aşılarıyla ilgili açıklama: Aşılar sahte mi?

Çince etiketli BioNTech aşılarıyla ilgili açıklama: Aşılar sahte mi?

Çince etiket nedeniyle tartışma konusu olan aşıların, BioNTech tarafından bir Uzak Doğu ülkesi için üretildiği ancak talep üzerine Türkiye'ye gönderildiği açıklandı.

2 Saat Önce
2021-12-14 14:17:41
Çince etiketli BioNTech aşılarıyla ilgili açıklama: Aşılar sahte mi?

Sosyal medyada, üzerinde yer alan Çince etiket nedeniyle sahte olduğu ileri sürülen mRNA aşılarının, BioNTech firmasınca, bir Uzak Doğu ülkesi için Almanya'da üretildiği, ancak acil talep üzerine Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından "acil olarak tedarikin artırılması" talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Uzak Doğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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