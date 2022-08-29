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Cinayeti kırmızı örtü çözdü!

Adana'da kullanılmayan bir evin bahçesinde başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan cesedin, Ali Haydar Sezgin'e (32) ait olduğu belirlendi.

8 Saat Önce
2022-08-29 16:02:52
Cinayeti kırmızı örtü çözdü!

Cesedin üzerine örtülen kırmızı örtüden yola çıkan polis, aynı mahallede oturan Ahmet Çakar'ın (19) evinde aynı örtüden buldu. Saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alınan Çakar, Ahmet Çakantimor (20) ve Mürsel Can (36) tutuklandı.

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Olay, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerine kırmızı bir örtü örtüldüğünü belirledi.

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Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerindeki araştırmada ise tabancaya rastlanmadı. Otopsinin ardından cesedin, Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu tespit edildi.

EVİNDE AYNI ÖRTÜDEN BULUNDU

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Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezgin'in bağlantı kurduğu kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar'ın, aynı mahalledeki evine baskın yaptı.

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Adresteki aramada Sezgin'in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar ile Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can'ın olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.'nin (27) evine gittiklerini belirledi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

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Ekipler, Yusuf G.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Çakar ile Ahmet Çakantimor, Mürsel Can, Yusuf G. ve Mercan C. (36), gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar. Olay günü ise Ali Haydar'ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dedi.

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Bu bilgiler üzerine çapraz sorguya alınan şüphelilerden Çakantimor, Çakar ve Can birbirlerini suçladı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Yusuf G. ile Mercan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA .

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