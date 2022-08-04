DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9692 ₺

EURO

18,3467 ₺

ALTIN

1.029,27 ₺

BİST

2.728,18 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı

Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada Halil Kılıç'ı (22) öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Mehmet Erbek'i (51) sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde vurarak öldüren Ali Kılıç, tutuklandı.

21 Dakika Önce
2022-08-04 14:13:02
Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldüren kişi tutuklandı

Olay, 2 Ağustos'ta Narlıova Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıç ve Erbek aileleri arasında çıkan tarla sulama tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Komşu ailelerin kavgasında Halil Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

cinayet-jandarma-2

Olay ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, silahı kullandığı belirlenen kişinin Mehmet Erbek olduğunu belirledi. Ekipler, Erbek'i yakalayıp gözaltına aldı.

cinayet-jandarma-3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevki öncesi sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen Erbek, jandarma aracından indirildiği sırada Ali Kılıç'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Kılıç da jandarma ekiplerince ayağından vurularak yakalandı.

62eba652470a9b2ea055494b

Tedavisinin ardından emniyete götürülen Kılıç, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş