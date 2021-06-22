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Çikolata paketindeki patlayıcı ile büyük şehirlerde eylem yapacaktı

Mardin'de, Suriye'den kaçak yollarla giren PKK'lı teröristin çantasında kek ve çikolata paketi ile tıraş makinesi şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

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22.06.2021 10:24:31
Çikolata paketindeki patlayıcı ile büyük şehirlerde eylem yapacaktı

İzmir ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile terör örgütünün büyükşehirlerde olası saldırısı önlendi.

TRT Haber'in haberine göre PKK/PYD unsurlarının Suriye üzerinden yurda girerek metropol kentlerde eylem yapmak üzere patlayıcı madde aktarımı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

Çikolata ve traş makinesinden patlayıcı çıktı

Yeni Proje - 2021-06-22T092025_794

Operasyonda yakalanan Suriyeli uyruklu bir şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 1 kek ve 5 çikolata paketi içerisine yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı tespit edildi. Tıraş makinesi içinde 9 w pil ile anahtar sistemi, şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 2 elektrikli kapsül ile 50 gram daha plastik patlayıcı bulundu. Ele geçirilen 812 gram plastik patlayıcıya el konuldu.

6 kişi daha gözaltına alındı

Şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 zanlı daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesi'ne sevk edildi.

TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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