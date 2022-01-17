Cihat Yaycı’dan ‘Ege’ uyarısı: Türk milleti affetmez

ABD’nin Yunanistan’ın da içinde yer aldığı Doğu Akdeniz’deki EASTMED boru hattı projesinden desteğini çektiğini açıklamasının ardından Türkiye’nin Ege'deki kara suları sınırlarını da kapsayan Mavi Vatan tezi, Yunan tarafının tacizlerine hedef olmaya devam ediyor

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunan tarafının Ege denizi kara sularındaki sınırlarını genişletme girişimlerine yönelik değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Tekrar hatırlatıyorum TBMM'nin Yunanistan'ın karasularını artırma niyetlerine yönelik olarak 1995 yılında yayımladığı kararlılık bildirisinde; karasularının 6 milin üzerine bir milim dahi çıkarılmasına tahammül edilmeyeceğini söylemektedir. İlgililere duyurulur!”

Yaycı, Global TV'de yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın Ege'deki kara suları sınırlarındaki tacizleri hakkında son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD neden EASTMED'ten desteğini çekti?

Yaycı, Yunanistan'ın da içinde yer aldığı Doğu Akdeniz'deki EASTMED projesinden ABD desteğinin çekilmesine ilişkin şu yorumda bulundu:

“Astarı yüzünden pahalıya mal olacak ve gerilimlere neden olacaktır. Bu güzergâhtan vazgeçiliyor ancak başka güzergâhlar devreye konuluyor. Bizden izin alınması çok önemlidir. Bu hususta bize müracaat edildiğinde yetki alanımız tescil edilmiş olur. Önemli olan kaynaklara sahip olabilmektir. Yunanistan 6 kez Türklerden toprak alırken, topraklarını ancak masada kazanarak büyütmüştür.”

“Ege'de 1 milim dahi artırılması kabul edilemez”

Yaycı, Yunan tarafının Ege'deki kara suları sınırlarını 10 mile çıkarma hedefine dair şunları söyledi:

“Yunanistan-Türkiye kara suları sınırında 6 milin üzerinde 1 milim dahi artırılması kabul edilemez” diyen Yaycı, “bunun resmi makamlarca açıklanması lazım” uyarısında bulundu. Yaycı, şöyle devam etti:

“15 Temmuz darbesinden sonra Türkiye'nin zayıflayacağını hesapladı. İyon denizi bunun ilk basamağı. İkinci basamak Girit, yani Adalar denizinin içerisindedir. Üçüncü basamak ise karada… Kara suları sınırını 6 milin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Kara sularını 12 mile çıkartılması için algı operasyonu yapılıyor.”

“Türk milleti affetmez”

Savaşın en son seçenek olduğunu belirten Yaycı, mevcut sınırların kazanılmış hak olduğunu hatırlatırken Doğu Akdeniz'e ilişkin tartışmalara çözüm noktasında şu teklifte bulundu:

“Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinde kullanılan sondaj gemilerine KKTC bayrağının çekilmeli. Bu hususta uluslararası herhangi bir ülkeden itiraz geldiği takdirde itiraz eden ülkelere muhataplarının KKTC resmi makamlarının gösterilmesi gerekir.”

Yaycı, Adalar denizine (Ege) ilişkin olarak ise şu uyarıda bulundu:

“Bizim şunu aklımıza koymamız lazım. BM Deniz hukuku 12 mil hakkı vermez. Karşı kıyıdaki devletle anlaşma yapılması lazım. Bizim en önemli tezimiz Lozan Anlaşması ile bellidir. Eğer bunlarla masalarda pazarlık yapanlar varsa, kısmi veya taksimli olarak karasularının artırılması yönünde pazarlık yapan varsa Türk milleti affetmez. Adalar denizindeki ada, adacık ve kayalıkların isimlerin açıklanması lazım. Günün sorunu budur. Diğer husus gündemden çıkarılmalıdır.” .