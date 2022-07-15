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Cihat Yaycı'dan çarpıcı iddia: Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'a gidilen süreç ve TSK'daki FETÖ'cü yapılanma hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

29 Dakika Önce
2022-07-15 15:15:02
Cihat Yaycı'dan çarpıcı iddia: Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Haber Global'de 15 Temmuz'un 6. yılında, FETÖ'cü yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaycı, FETÖ yapılanmasına ilişkin elinde bazı belgelerin bulunduğunu belirterek bunları bir mektup olarak bırakacağını söyledi.

Yaycı, "2014 yılında ben ve şu anda ekarte edilen kahraman bir generalimizin ordudan ihraç edilmemizi istediler, FETÖ'cüler vardır, temizlenmesi lazımdır dediğimiz için" dedi.

Yaycı, söz konusu belgeleri hazırlayan FETÖ'cülerin firarda olduğunu söyledi.

Yaycı, konuşmasında TSK'ya yönelik mevcut FETÖ tehdidi konusunda da uyarılar yaptı.

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