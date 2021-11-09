DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ali İhsan Uğurlu kimdir? Ali İhsan Uğurlu neden istifa etti?
Türkiye'ye son 5 yılda en çok yatırım yapan yabancı ülkeler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ''ilaç krizi'' iddialarına yanıt
Kimyasal ürün kullanmadan fırın temizliği mümkün
BioNTech, 3,21 milyar avro kar etti
Kurumasın diye tavuk eti nasıl marine edilmeli?
Omega 3 eksikliği yüzünden kepek sorunu yaşıyor olabilirsiniz
Erdoğan ile Karamollaoğlu'ndan sürpriz görüşme
Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' diyerek tarih verdi! ''Kerkük elden gidiyor''
3 hafta içerisinde selülitten kurtulun
Bu karışım sayesinde kabızlıktan kurtulacaksınız
Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı?
Nohudu ıslattığınız suya karbonat koyarsanız...
Tatil Yaklaşıyor, Villada Tatilin Tam Zamanı
ABD'den Yunanistan'a askeri sevkiyat

TIMETURK / GÜNDEM / Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' diyerek tarih verdi! ''Kerkük elden gidiyor''

Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' diyerek tarih verdi! ''Kerkük elden gidiyor''

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (Türk Degs) sosyal medya hesabından Kerkük ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 Saat Önce
2021-11-09 14:56:11
Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' diyerek tarih verdi! ''Kerkük elden gidiyor''

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "Binlerce yıllık Türk şehri Kerkük resmen işgal ediliyor. Hem de sessiz sedasız kopartılıyor Buna gönül dayanmaz…” dedi.

"Beni çok tedirgin eden aslında milletimizi de tedirgin eden ancak maalesef kamuoyunda pek duyulmayan bir gelişmeyi aktaracağım" diyen Yaycı, Kerkük'e 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge ve Irak merkezi hükümetle birlikte gireceğini daha sonra asayişin Peşmerge güçlerine devredileceğini duyurdu.

HERKESİ TEPKİ GÖSTERMEYE ÇAĞIRDI

Buna karşı sessiz kalınmaması ve gerekli itirazların yüksek sesle söylenmesi gerektiğini belirten Yaycı, "Herkesi tepki göstermeye davet ediyorum. Devletin ilgili kurumlarını bütün Irak Türklerinin derneklerini, bu konuda itiraza ve seslerini duyurmaya çağırıyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş