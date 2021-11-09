Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' diyerek tarih verdi! ''Kerkük elden gidiyor''

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (Türk Degs) sosyal medya hesabından Kerkük ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "Binlerce yıllık Türk şehri Kerkük resmen işgal ediliyor. Hem de sessiz sedasız kopartılıyor Buna gönül dayanmaz…” dedi.

"Beni çok tedirgin eden aslında milletimizi de tedirgin eden ancak maalesef kamuoyunda pek duyulmayan bir gelişmeyi aktaracağım" diyen Yaycı, Kerkük'e 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge ve Irak merkezi hükümetle birlikte gireceğini daha sonra asayişin Peşmerge güçlerine devredileceğini duyurdu.

HERKESİ TEPKİ GÖSTERMEYE ÇAĞIRDI

Buna karşı sessiz kalınmaması ve gerekli itirazların yüksek sesle söylenmesi gerektiğini belirten Yaycı, "Herkesi tepki göstermeye davet ediyorum. Devletin ilgili kurumlarını bütün Irak Türklerinin derneklerini, bu konuda itiraza ve seslerini duyurmaya çağırıyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.