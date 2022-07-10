Cihat Yaycı açıkladı: İşte Deniz Lisesi giriş sınavında yaşanan ilginç olaylar!

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, geliştirdiği FETÖMETRE uygulamasıyla L. Dündar'ın hiç sınava girmeden askeri liseye kaydolduğunu ve kurmay binbaşılığa kadar yükseldiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yaycı, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuştu. Yaycı, “Hiç sınava katılmadan askeri liseye giren, kurmay binbaşılığa kadar yükseltilen, 15 Temmuz'da darbeye katılan, sonrası tespit edilince firar eden, Bylokçu, aile boyu FETÖ'cü L. Dündar'ın akıllara durgunluk verecek sahtekarlık hikayesini anlatacağım. Kripto örgüt üyelerini deşifre etmek için geliştirdiğim ‘FETÖMETRE' uygulamasına takılan L. Dündar'ın, askeri lise girişiyle ilgili yazılı ve sözlü sınavların yanı sıra spor ve sağlık testine girmeden kurmay binbaşılığa kadar yükseltildiği tespit edildi." dedi.

Yaycı şu ifadeleri kullandı:

"L.Dündar'ın, yabancı dil sınavı sorularını da önceden temin ettiği ve yurtdışı göreve gönderildiği yine FETÖMETRE ile belirlendi! FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan ve FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandı­ğı da tespit edilen L. Dündar adliyeye sevk edildi, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığı tarihten sonra da izini kaybettirdi.

15 Temmuz'dan sonra tüm personelin askeri lise, harp okulu ve harp akademileri sınavlarını FETÖMETRE ile inceledik. 1993'te yapılan Deniz Lisesi giriş sınavına katılan 3 bin 104 adaydan Deniz Binbaşı L.Dündar'ın listede olmadığını belirledik.

Sınavlara girdiğine ilişkin en ufak bir ize rastlanmadı! Bunun üzerine idari tahkikat başlatan yetkililer, Dündar'ın söz konusu sınava girdiğine dair herhangi bir belgeye de ulaşamadı. Bunun yanı sıra mülakat, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testlerine de katılmadığını saptandı.

Dündar'ın, kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve sınav değerlendirme komisyonunca ıslak imzalı hazırlanan sınav sonuç belgesindeki aday numarasının ise Murat T. isimli adaya ait çıktı. Burada da ilginç bir durum var: Sınav giriş belgesinde ismi olan Murat T. sınavda zaten elenmiş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Murat T, boyu kısa olduğu için ilk başvuruda elendiğini, bu ne­denle sınavın diğer aşamalarına giremediğini söyledi." .