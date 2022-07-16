Cihat Yaycı: '15 Temmuz'a tiyatro diyen FETÖ iltisaklıdır'

Habertürk canlı yayınına katılan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, kanlı darbe girişimin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüleri hatırlatarak 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. FETÖ'cüler tarafından ortaya atılan ve bazı muhalefet partileri tarafından kullanılan 'tiyatro, kurgu' yalanlarına Cihat Yaycı'dan sert tepki geldi.

Cihat Yaycı, şunları söyledi:

"Bakın bunlara asker diyen, bu FETÖ'cüleri bilmiyordur ya da FETÖ'cülerle iltisaklıdır. Devletin helikopteriyle, gündüz gözüyle 16 Temmuz 2016'da Yunanistan'a kaçan, Yunanistan hava üssüne inen, indiğinde hiçbir zorlamayla karşılanmadan, sanki bir halt yapmış gibi bir kahraman edasıyla devletin kripto cihazlarını kendi elleriyle söküp Yunanistan'a veren vatan hainleri..

'KURGU DİYEN BUNLARLA İLTİSAKLIDIR'

Hala buna asker diyen varsa, hala 15 Temmuz'u kurgu, tiyatro gibi gören varsa onlar da bunlarla iltisaklıdır. Ben bunların içinden geldim.

'15 TEMMUZ ÇOK NET FETÖ DARBESİDİR'

Ben ne iktidarı bilirim, ne muhalefeti bilirim. 15 Temmuz, çok doğrudan çok net FETÖ darbesidir. FETÖ darbe yaparken, Türkiye'nin işgali için, parçalanması için yaptı." .