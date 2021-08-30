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Cihannüma Derneği’nin ''30 Ağustos'' mesajına muhafazakâr isimlerden tepki
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TIMETURK / GÜNDEM / Cihannüma Derneği’nin ''30 Ağustos'' mesajına muhafazakâr isimlerden tepki

Cihannüma Derneği’nin ''30 Ağustos'' mesajına muhafazakâr isimlerden tepki

Cihannüma Derneği sosyal medya üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1 Saat Önce
2021-08-30 14:19:45
Cihannüma Derneği’nin ''30 Ağustos'' mesajına muhafazakâr isimlerden tepki

Muhafazakar bir dernek olarak bilinen Cihannüma Derneği, Twitter üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Bugün, Kurtuluş Savaşımızın en önemli zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz'un 99. yıldönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz. Ruhları şâd olsun.

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Yazar Osman Atalay ise yaptığı paylaşımda, son yıllarda muhafazakar kesimin Milli bayramlara ve Atatürk'e gösterdikleri ilgiye dikkat çekti:

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Yazar Ergün Yıldırım ise yaptığı paylaşımda muhafazakar kesimin “Kemalizme yaklaşmasına” tepki gösterdi:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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