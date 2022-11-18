“Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” sözleri sonrası tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi.

Cihan Kolivar, Habertürk TV'de katıldığı bir programda, “Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. Türkiye'de ekmek, kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kolivar bu sözleri üzerine, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alınmıştı.

kapsamında 9 Kasım'da tutuklanan Cihan Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

Hakimliğin itirazı reddetmesinin ardından dosyanın gönderildiği İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Kolivar'ın tahliyesine hükmetti. .