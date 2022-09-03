Çiğdem Karaaslan ve eşi kimdir? Çiğdem Karaaslan olayı ne? Çiğdem Karaaslan hayatı
Sosyal medya gündeminde ismi duyulan Çiğdem Karaaslan’ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çiğdem Karaaslan kimdir sorusuna yanıt arayanlar aynı zamanda Çiğdem Karaaslan’ın eşini araştırıyorlar. Peki Çiğdem Karaaslan olayı ne? Çiğdem Karaaslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
2022-09-03 08:05:48
Sosyal medyada gündeme gelen Çiğdem Karaaslan hayatı merak ediliyor. Sedat Peker'in gündeme getirdiği isimler arasında önce AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu oldu, şimdi de Çiğdem Karaaslan gündemdeki isimler arasında yer alıyor.
Hakkında birçok iddia ile gündeme gelen Çiğdem Karaaslan hakkında sorular merak ediliyor. Çiğdem Karaaslan eşi kimdir? Çiğdem Karaaslan aslen nereli? Çiğdem Karaaslan hangi partiden? İşte merak edilen soruların cevabı…
Çiğdem Karaaslan biyografisi
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sosyal medyada bazı iddialar ile gündeme gelmesiyle birlikte hayatı sorgulanıyor. İçeriğimizde bu Çiğdem Karaaslan ile ilgili sorulara yanıt hazırladık. Peki Çiğdem Karaaslan kaç yaşında? Çiğdem Karaaslan eşi ne iş yapıyor? İşte bütün soruların yanıtı…
Çiğdem Karaaslan hangi partili?
Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 13 Ağustos 1979 senesinde İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelmiştir. Çiğdem Karaaslan babası Engin Karaaslan ve annesi de Abide Karaaslan'dır.
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nü bitirmiştir. Ankara Üniversitesinde ''Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu'' üzerine yüksek lisansını vermiştir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir.
Çiğdem Karaaslan siyasi kariyeri
Çiğdem Karaaslan, Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde AK PARTİ Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe MKYK Üyeliğine seçildi. Bu görevini 3 dönem boyunca sürdürdü ve AK PARTİ 5. Olağan Büyük Kongresi ile 4. kez MKYK Üyeliğine layık görüldü.
Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. Uluslararası alanda katıldığı etkinliklerde partisinin sözcülük görevini yaptı. 5. Olağan Büyük Kongre ile AK PARTİ Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Çiğdem Karaaslan eşi kim, ne iş yapıyor?
AK Parti Samsun Milletvekili ve Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir. Yazma ve okumada iyi derecede İngilizcesi vardır. Eşi hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Çiğdem Karaaslan olayı ne?
Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acarer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Sedat Peker'in yeni dosyasını duyurdu. Yeni dosya hakkında başlıklar veren Acarer, Sedat Peker'in elindeki belgeleri yakında açıklayacağını ve şu an gündemde borsadaki yolsuzluk dosyasından bile büyük skandalın yer aldığını söyledi.
İşte Acarer'in verdiği bilgiler:
- Sedat Peker'in yeni dosyası, Ünsal Ban, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski SPK Başkanı abisi, saraydaki danışmanların yer aldığı skandaldan daha büyük. Bu kez AKP Erzurum yerine AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan var.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yapmayı, vitrine koymayı düşünüyor. Ancak bu bilgilerden sonra bunun zor olacağını söyleyebiliriz.
- Sedat Peker bu hikayenin tümünü anlatınca, Ünsal Ban - Taşkesenlioğlu - Saraydaki Danışmanların yer aldığı borsa geride kalabilir. Çok büyük yerlere uzanıyor çünkü. Ben bir kısmını anlatayım;
- AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve eşinin kurduğu Arme Consept isimli şirket. Son 10 yılda yıldızı parladı. Sadece Samsunlu hemşehrisi, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'tan 11 proje aldı.
- Sedat Peker, Samsun'daki bu dosyalarla ilgili kendisinde bir oda dolusu klasör olduğunu evrak olduğunu söylüyor.
- Çiğdem ve eşi Direnç Karaaslan'ın bir lüks tutkusu var. O da yat. Son günlerde skandallar nedeniyle yatı kullanmıyorlar.
- Karaaslan çifti, ilk etapta Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu çiftini barıştırdılar. Bana gelen bu bilgi bu. Ama Çiğdem - Direnç Karaaslan çifti, sevdiklerinden ve aynı partili olmalarından dolayı değil.
- Karaaslan çifti, değeri 500 milyon - 1 milyar olduğu söylenen Netfliks isimli kağıda parayı yatırmışlardı. Ortalık karışınca barıştırmak istediler.
- Direnç ve Çiğdem Karaaslan çifti dün sabah (1 Eylül Perşembe) Süleyman Soylu ile görüşmeye gitti.
YORUMLAR (0)