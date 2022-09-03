Çiğdem Karaaslan ve eşi kimdir? Çiğdem Karaaslan olayı ne? Çiğdem Karaaslan hayatı

Sosyal medya gündeminde ismi duyulan Çiğdem Karaaslan’ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çiğdem Karaaslan kimdir sorusuna yanıt arayanlar aynı zamanda Çiğdem Karaaslan’ın eşini araştırıyorlar. Peki Çiğdem Karaaslan olayı ne? Çiğdem Karaaslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Sosyal medyada gündeme gelen Çiğdem Karaaslan hayatı merak ediliyor. Sedat Peker'in gündeme getirdiği isimler arasında önce AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu oldu, şimdi de Çiğdem Karaaslan gündemdeki isimler arasında yer alıyor.

Hakkında birçok iddia ile gündeme gelen Çiğdem Karaaslan hakkında sorular merak ediliyor. Çiğdem Karaaslan eşi kimdir? Çiğdem Karaaslan aslen nereli? Çiğdem Karaaslan hangi partiden? İşte merak edilen soruların cevabı…

Çiğdem Karaaslan biyografisi

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sosyal medyada bazı iddialar ile gündeme gelmesiyle birlikte hayatı sorgulanıyor. İçeriğimizde bu Çiğdem Karaaslan ile ilgili sorulara yanıt hazırladık. Peki Çiğdem Karaaslan kaç yaşında? Çiğdem Karaaslan eşi ne iş yapıyor? İşte bütün soruların yanıtı…

Çiğdem Karaaslan hangi partili?

Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 13 Ağustos 1979 senesinde İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelmiştir. Çiğdem Karaaslan babası Engin Karaaslan ve annesi de Abide Karaaslan'dır.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nü bitirmiştir. Ankara Üniversitesinde ''Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu'' üzerine yüksek lisansını vermiştir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Çiğdem Karaaslan siyasi kariyeri

Çiğdem Karaaslan, Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları 1. Olağan Büyük Kongresinde AK PARTİ Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe MKYK Üyeliğine seçildi. Bu görevini 3 dönem boyunca sürdürdü ve AK PARTİ 5. Olağan Büyük Kongresi ile 4. kez MKYK Üyeliğine layık görüldü.

Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. Uluslararası alanda katıldığı etkinliklerde partisinin sözcülük görevini yaptı. 5. Olağan Büyük Kongre ile AK PARTİ Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Çiğdem Karaaslan eşi kim, ne iş yapıyor?

AK Parti Samsun Milletvekili ve Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir. Yazma ve okumada iyi derecede İngilizcesi vardır. Eşi hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Çiğdem Karaaslan olayı ne?

Almanya'da yaşayan gazeteci Erk Acarer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Sedat Peker'in yeni dosyasını duyurdu. Yeni dosya hakkında başlıklar veren Acarer, Sedat Peker'in elindeki belgeleri yakında açıklayacağını ve şu an gündemde borsadaki yolsuzluk dosyasından bile büyük skandalın yer aldığını söyledi.

İşte Acarer'in verdiği bilgiler: