DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri
İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Türkiye'de
Danimarka, EURO 2020'de yarı finale adını yazdırdı
Kanadalı yerli liderlerden 'kiliseyi boykot' çağrısı
İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu
''Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait gemi saldırıya uğradı''
İran dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri oldu
Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Bilal Erdoğan: İmam Hatipler Türkiye'de örnek noktaya geldi
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a 4 günlük gözaltı süresi
Sıfır emisyon: Bisikletle çalışan otomobil!
İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Türkiye'de

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’dan Türkiye’ye getirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.07.2021 22:13:06
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Türkiye'de

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında "suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve "kırmızı bülten"le aranan Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hakkında devam eden soruşturma ve kamu davaları kapsamında yapılması gereken adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH