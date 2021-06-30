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Çiftlik Bank'ın kurucusu ''Tosuncuk''tan açıklama: Türk yargısına teslim olacağım

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda 'Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım' dedi.

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30.06.2021 21:54:24
Çiftlik Bank'ın kurucusu ''Tosuncuk''tan açıklama: Türk yargısına teslim olacağım

Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 2018 yılından bu yana aranan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın videolu bir açıklama yaptı. Sözcü gazetesinden Mert Öz'ün haberine göre Aydın, paylaştığı videoda şunları söyledi:

Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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