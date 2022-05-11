Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank ana davasında Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halinin devamına kararı verildi. Duruşma 2 Eylül’e ertelendi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın SEGBİS ile katıldı. İki tutuksuz sanık da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.

ŞİKAYET ETTİKLERİ İÇİN PARALARINI ALAMADILAR

Müştekilerin katılmadığı duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet Aydın, mağdurlarla ticari bir anlaşma yapıldığını söyleyerek, “Bu anlaşma şirkete kayyum atanana kadar devam etmiştir. Şirkete kayyum atanana kadar ödemelere de devam edilmiştir. Medyanın kışkırtması ile galeyana gelen halk yurt dışına kaçtığımı düşünerek savcılıklara şikayette bulundu. Bu şikayetler sonrası şirkete kayyum atandı. Mağdurlar sözleşmeye göre anaparayı kolaylıkla alacakken yaptıkları şikayetler nedeniyle paralarını alamamış ve ödeme yapılamamıştır." dedi. Şirketinin malvarlığının sürekli artış gösterdiğini söyleyen Aydın, “Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin malvarlığı sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı” dedi.

BEN NEDEN TUTUKLU OLDUĞUMU ANLAMADIM

Mehmet Aydın'dan sonra söz alan ağabeyi Fatih Aydın da, 350 gündür tecritte olduğunu söyleyerek, “Benim bu insanlarla ticari ya da sosyal bağlantım yok. Diğer sanıklara da sorduğunuzda benim şirkette üst düzey yönetici olmadığımı beyan ederler. Ben neden tutuklu olduğumu hala anlamadım. Kimsenin parasını almadım” dedi.

Alınan beyanların ardından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 2 Eylül'e erteledi.