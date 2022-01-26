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TIMETURK / GÜNDEM / Çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

2 Saat Önce
2022-01-26 19:17:33
Çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Çiftlikteki 25 bin tavuk, çökme ve soğuk havaya bağlı olarak öldü.

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Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, dün üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. 10 bin tavuk çöken çatının altında, geri kalan tavuklar ise soğuk havaya bağlı öldü.

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Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar bölgeye gelerek tavuk çiftliğinin sahibi Fatih Yılmaz'dan durum hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. DHA

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