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TIMETURK / GÜNDEM / CHP olağanüstü toplantı istemişti: TBMM'de yeterli sayıya ulaşılamadı

CHP olağanüstü toplantı istemişti: TBMM'de yeterli sayıya ulaşılamadı

TBMM, CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplanma kararı alan TBMM Genel Kurulu yeter sayıya ulaşılamadı.

2 Saat Önce
2022-08-01 15:15:58
CHP olağanüstü toplantı istemişti: TBMM'de yeterli sayıya ulaşılamadı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırdı.

CHP, sağlıkta şiddet konusunda Meclis'te genel görüşme yapılmasını istedi. Anayasa ve iç tüzük gereği, bugün toplanması beklenen Genel Kurul'da mesainin yapılabilmesi için en az 200 milletvekilinin olması gerekiyordu.

Ancak yeterli sayıya ulaşılamadığı için Genel Kurul kapandı. .

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